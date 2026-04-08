Hürmüz geriliminde veto krizi: Çin ve Rusya’dan ortak hamle

Büyükelçi Fu, BMGK'de yapılan oylamanın ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Çin'in tasarıyı veto etme gerekçesini açıklayan Fu, "Bu tasarının dengeli olduğunu düşünmüyoruz. Tasarı, sorunun kökeninde yer alan sebeplere değinmiyor. Son derece yanlı bir tavırla yalnızca İran'ı suçluyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında ateşkese ilişkin görüşmelere işaret ederek, tasarının zamanlamasının da kötü olduğunu ifade eden Fu, "Tüm arka plan göz önüne alındığında, Güvenlik Konseyinin böylesi bir tasarıyı kabul etmesinin son derece tehlikeli olacağı görüşündeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin olduğu Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Bahreyn'in öncülüğünde BMGK'ye sunulan tasarı, 11 lehte oya karşı daimi üyeler Çin ve Rusya'nın vetosuyla reddedilmişti. Pakistan ve Kolombiya ise çekimser oy kullanmıştı.