Husiler, BM'nin kararına imza atmayı reddetti: Milyonlarca kişi etkilenecek

Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:01

Güncelleme: 04.09.2023 - 08:01

Husilere bağlı yayın yapan el-Mesire televizyon kanalının aktardığına göre, söz konusu karar yarım milyon aileyi olumsuz etkileyecek.

Husi kaynaklarına dayandırılan haberde, Sana'daki resmi tarafların WFP'nin yardımların azaltılacağına ilişkin kararına imza atmayı reddettiği belirtildi.

Bunun gerekçesine ilişkin, yardımların azaltılmasının arkasında, bundan istifade eden kesimleri yanıltmak şeklinde şüpheli bir plan bulunduğu kaydedildi. İddia edilen şüpheli planın ne olduğuna dair açıklama yapılmadı.

Verilen bilgide, yalnızca Husilerin kontrolündeki bölgelerde, çoğunluğu kötü beslenme sıkıntısı çeken çocuk ve kadınlardan oluşan yarım milyon ailenin WFP yardımlarının azaltılmasından etkileneceği belirtildi.

BM yetkililerinden, Husilerin karara imza atmama tutumuna ilişkin, henüz bir değerlendirme yapılmadı.

WFP sitesinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki operasyonlar için gerekli finansmanın bulunmasında ciddi sıkıntı yaşandığı ve bu nedenle eylül sonu itibarıyla gıda yardımlarının azaltılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ayrıca WFP Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Corinne Fleischer, 16 Mayıs'ta geçici başkent Aden'de Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile yaptığı görüşmede, söz konusu gıda yardımı kısıtlamasına gitmek zorunda kalınacağı uyarısını dile getirmişti.