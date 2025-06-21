Husiler’den ABD’ye ‘İran’ tehdidi: ‘Kızıldeniz'deki gemilerinizi hedef alırız’

Yemen’deki İran destekli Husi güçleri, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısına karşı sert bir uyarıda bulundu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD’nin İran’a saldırması durumunda Kızıldeniz’deki Amerikan savaş gemilerinin hedef alınacağını söyledi.



Seri, yaptığı açıklamada bölgedeki gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirterek, "Ülkemizi ve halkımızı savunmak için meşru adımlar atacağız" dedi. Açıklamada, İsrail’in bölgedeki tam kontrol planını ABD’nin desteğiyle hayata geçirmeye çalıştığı, bu hedefin önündeki en büyük engelin ise İran’daki rejim olduğu ifade edildi.

Seri, "ABD'nin, İran’a yönelik herhangi bir saldırısı, İsrail'in bölgedeki hâkimiyet arzusuna hizmet eder. Bu, İslam ümmetinin bağımsızlığına, onuruna, vatanlarına ve kaynaklarına karşı doğrudan bir tehdittir. Kabul edilemez" diyerek ABD’ye gözdağı verdi.

Husiler, bu tür bir saldırının sadece İran'ı değil, tüm bölgeyi hedef alan daha büyük bir planın parçası olduğunu savundu. Açıklamada, saldırı gerçekleşirse Kızıldeniz’deki ABD savaş gemilerinin meşru hedef haline geleceği vurgulandı.







