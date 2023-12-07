Husiler el koymuştu, turistlere açıldı: İsrail ve ABD bayrakları...
Husiler, el koyduğu gemiyi turistlerin ziyaretine açtı. Ziyaretçilerin, gemide dolaşırken güverteye serilen dev İsrail ve ABD bayraklarının üstüne bastıkları görüldü.
Yemen açıklarında Husiler, İsrail'e ait olduğunu iddia ettikleri Galaxy Leader isimli kargo gemisine el koydu. 19 Kasım'dan beri Husilerin kontrolünde tutulan gemi, turistlerin ziyaretine açıldı.
Husiler, düzenledikleri turlar ile gemiyi gezip fotoğraf çektiren turistleri balık teknelerini kullandı. Ziyaretçilerin, gemide dolaşırken güverteye serilen dev İsrail ve ABD bayraklarının üstüne bastıkları görüldü.
Tur sırasında, geminin hoparlörlerinden Husi marşları çalındı.
Husiler, 19 Kasım'da gemiye helikopterle baskın düzenleyerek mürettebatı rehin almıştı. Husiler, Bahamalar bayraklı geminin İsrail bağlantılı olduğunu iddia ederken Japonya, gemininin Nippo Yusen firması tarafından işletildiğini açıklamıştı.
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