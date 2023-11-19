Son dakika: Husiler İsrail gemisini kaçırdı

İsrail gemisinin, Kızıldeniz'de Yemenli Husiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:51
Son dakika: Husiler İsrail gemisini kaçırdı
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Yemenli Husilerin, Kızıldeniz'deki "Galaxy Leader" adlı İsrail gemisini kaçırdığı bildirildi.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, 22 mürettebatı bulunan gemi hakkında Husilerin sözcüsü Yahya Sarea, İsrail şirketlerine ait olan ya da işletilen veya İsrail bayrağı taşıyan tüm gemilerin hedef alınacağını söyledi.

"Galaxy Leader" adlı bir İsrail gemisinin Kızıldeniz'de Yemen'in Husi milisleri tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Sarea, tüm ülkelere İsrail gemilerinin mürettebatında çalışan vatandaşlarını geri çekmeleri çağrısında bulundu.


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