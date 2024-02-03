Husiler, İsrail'i hedef aldı: Balistik füze fırlatıldı
Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in Eilat kentindeki hedeflere balistik füzelerin fırlatıldığını duyurdu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Yemen’deki İran destekli Husiler’de İsrail’e yönelik saldırılar düzenliyor.
Husiler tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Eilat kentindeki hedeflere balistik füzeler fırlattığı duyuruldu.
Açıklamada, “Yemen silahlı kuvvetleri, saldırganlık durana ve Gazze Şeridi üzerindeki abluka kalkana kadar Siyonist düşmana karşı karada ve denizde daha fazla askeri operasyon düzenlemekten çekinmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.
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