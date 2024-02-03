Husiler, İsrail'i hedef aldı: Balistik füze fırlatıldı

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’in Eilat kentindeki hedeflere balistik füzelerin fırlatıldığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 08:55
Husiler, İsrail'i hedef aldı: Balistik füze fırlatıldı
Abone Ol google-news

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Yemen’deki İran destekli Husiler’de İsrail’e yönelik saldırılar düzenliyor.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Eilat kentindeki hedeflere balistik füzeler fırlattığı duyuruldu.

Açıklamada, “Yemen silahlı kuvvetleri, saldırganlık durana ve Gazze Şeridi üzerindeki abluka kalkana kadar Siyonist düşmana karşı karada ve denizde daha fazla askeri operasyon düzenlemekten çekinmeyecektir” ifadeleri kullanıldı.


Husiler haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

İsrailli eski Bakan'dan Gazze önerisi: Tartışma yarattı

İsrailli eski Bakan'dan Gazze önerisi: Tartışma yarattı
İran'dan İsrail iddiası: Onlarca casus ve teröristi açığa çıkardık

İran'dan İsrail iddiası: Onlarca casus ve teröristi açığa çıkardık
İsrail'den Refah'a saldırı sinyali: Ortadan kaldıracağız

İsrail'den Refah'a saldırı sinyali: Ortadan kaldıracağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon