İran'dan İsrail iddiası: Onlarca casus ve teröristi açığa çıkardık

İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca "casus ve teröristin" tespit edildiğini iddia etti.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:12
İran'dan İsrail iddiası: Onlarca casus ve teröristi açığa çıkardık
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İran, 28 ülkede İsrail ile bağlantılı faaliyet yürüten onlarca "casus ve teröristin" tespit edildiğini iddia etti.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Asya, Afrika ve Avrupa'da toplam 28 ülkede İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı onlarca casus ve terörist açığa çıkarıldı.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli eyaletlerinde de Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edildiği öne sürülen kişiler hakkında da gözaltı ve adli işlem yapıldığı aktarıldı.


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