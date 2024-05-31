Husiler Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi Eisenhower'ı hedef aldıklarını açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Kızıldeniz'deki ABD uçak gemisi Eisenhower'ı balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:35
Husiler Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi Eisenhower'ı hedef aldıklarını açıkladı
Abone Ol google-news

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Amerikan uçak gemisi Eisenhower'ın Kızıldeniz'de kanatlı ve balistik füzelerle vurulduğunu belirten Seri, geminin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına cevap olarak Husilere bağlı kara ve deniz güçlerinin ortak operasyonuyla hedef alındığını kaydetti.

Seri, ABD uçak gemisinin doğrudan ve tam isabet hedef alındığını ifade etti.

Saldırıya ilişkin ABD'den henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin sahil kenti Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 sivilin öldüğünü, 35 sivilin yaralandığını bildirmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.


Husiler haberleri yemen haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

Husilerden ABD iddiası: Bir İHA'yı vurduk

Husilerden ABD iddiası: Bir İHA'yı vurduk
Husiler 113 esiri serbest bıraktı

Husiler 113 esiri serbest bıraktı
Husiler 3 füzeyle hedef almışlardı... Gemi su almaya başladı!

Husiler 3 füzeyle hedef almışlardı... Gemi su almaya başladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Goldman Sachs, TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! Türk bankalarının hedef fiyatlarını yükseltti

Goldman Sachs, TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi! Türk bankalarının hedef fiyatlarını yükseltti
Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi

Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak

AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayrak değişimi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayrak değişimi
13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!

13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
İstanbul Küçükçekmece’de bir otele el bombalı saldırı!

İstanbul Küçükçekmece’de bir otele el bombalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu

Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu
Oyuncu Engin Altan Düzyatan farklı bir rolle geliyor!

Oyuncu Engin Altan Düzyatan farklı bir rolle geliyor!