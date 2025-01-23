Husiler yüzlerce kişiyi serbest bıraktı

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından alıkonulan 113 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Husiler yüzlerce kişiyi serbest bıraktı
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AA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:15

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bugün 113 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Husilerin alıkoyduğu söz konusu kişileri tek taraflı olarak serbest bıraktığına işaret edilen açıklamada, ICRC'nin bu kişileri Sana'da düzenli olarak ziyaret ettiği ve yardımda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen ICRC'nin Yemen yetkilisi Daphne Marit, ülkede acı çeken aileleri sevindirecek daha çok serbest bırakma çalışmasının olması temennisinde bulundu.

Konuyla ilgili Yemen hükümetinden henüz açıklama gelmedi.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.


Etiketler: #Husiler #yemen

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