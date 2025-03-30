Husilerden Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı
Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülü açıklamasında (Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetlerinin Ben Gurion Havalimanı’nı "Zülfikar" balistik füzesiyle hedef aldığını kaydetti.
Saldırının "başarılı bir şekilde" gerçekleştirildiğini ifade eden Seri, ABD saldırılarının Yemen'in Filistin halkına yönelik destek saldırılarının sürdürmesini engelleyemediğine işaret etti.
İsrail ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti.
Açıklamada, füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiği öne sürülmüştü.
İsrail polisi ise Kudüs'ün batısında bazı bölgelere şarapnel parçaları düştüğüne ilişkin ihbarlar aldığını duyurmuştu.
Herhangi bir can kaybı raporu alınmadığı ve maddi hasar meydana gelmediği bildirilmişti.
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