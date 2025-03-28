İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: İHA'lar ile hedef aldı!
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hava saldırılarıyla vurdu.
İsrail ordusu tehditlerinin ardından başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ne hava saldırıları düzenledi.
Başkente yönelik saldırılar insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildi.
??????BREAKING: ISRAEL LAUNCHES PRELIMINARY AIRSTRIKE ON AL-HADATH IN SOUTHERN BEIRUT— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 28, 2025
Source: Al Jadeed https://t.co/ey1H4fReVt pic.twitter.com/glKHAERGg2
Bölge sakinleri, İsrail ordusundan gelen tehdidin ardından bulundukları yerleri terk etmeye başlamıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ni hedef alacaklarını söyleyerek bölge sakinlerinin bulundukları yerleri "tahliye etmelerini" istemişti.
İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Lübnan'ın başkenti en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.
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