Husiler'den BM'ye tepki: Ateşkesin uzatılması hayal kırıklığı

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:40

Yemen'de Husiler'e bağlı Yüksek Siyasi Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "ülkede devam eden ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlayışlardan söz edilmesinin esefle karşılandığı" ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırgan tarafın (Arap koalisyonunun), şartlara uymadığı ateşkes şok edici ve hayal kırıklığı yaratan bir deneyimdi. Gelecekte tekrar edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verilerek, ekonomik ve insani açıdan gerçek ve pratik çözümleri garanti eden her türlü güvenilir çabayı teşvik etmeye ise her zaman hazır olunduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ya da Yemen hükümetinden ise söz konusu açıklamaya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yemen'deki ateşkesin uzatılması konusunda Suudi Arabistan tarafıyla anlaştıklarını kaydetmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.