Husiler'den BM'ye tepki: Ateşkesin uzatılması hayal kırıklığı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkesi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek uzatmayı reddetti.
Yemen'de Husiler'e bağlı Yüksek Siyasi Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "ülkede devam eden ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlayışlardan söz edilmesinin esefle karşılandığı" ifade edildi.
Açıklamada, "Saldırgan tarafın (Arap koalisyonunun), şartlara uymadığı ateşkes şok edici ve hayal kırıklığı yaratan bir deneyimdi. Gelecekte tekrar edilmesi mümkün değildir" ifadelerine yer verilerek, ekonomik ve insani açıdan gerçek ve pratik çözümleri garanti eden her türlü güvenilir çabayı teşvik etmeye ise her zaman hazır olunduğu belirtildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ya da Yemen hükümetinden ise söz konusu açıklamaya ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadı.
ABD Başkanı Joe Biden, 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Yemen'deki ateşkesin uzatılması konusunda Suudi Arabistan tarafıyla anlaştıklarını kaydetmişti.
BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.
Video Haberler
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
- Arsa satın almak isteyenler dikkat!
- Konya'da dinlenme tesisinde yangın
- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
- İlginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrendi; sokağa attı
- Muhalefet için yeni aday iddiası mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçimi işaret etti: 'Kesin artıracak'
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Çocuğunu leğende yıkayan anne konuştu
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- Erdoğan ve Bahçeli'yi yalnız bırakmamışlar!
- ‘100 gün boyunca…’
- Kaymakam Server Sinanoğlu hakkında yeni gelişme