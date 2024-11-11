Husiler'den İsrail'e balistik füze saldırısı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:09

Güncelleme: 11.11.2024 - 14:09

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Yafa kentinin güneydoğusundaki Nahal Sorek Askeri Üssü'nü "Filistin-2" tipi hipersonik balistik füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Yafa'da hedeflenen bölgenin yakınında yangın çıktığını belirten Seri, söz konusu saldırının Filistin ve Lübnan halkını desteklemek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya, Gazze ve Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar devam edeceğini belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İsrail ordusu, Yemen'den düzenlenen füze saldırısını engelledi ancak önleyici füze parçalarının işgal altındaki Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes bölgesine düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.