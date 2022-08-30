Huzurevinden ilginç iş ilanı: 'Yaşlılara eşlik etmesi için bebek arıyoruz'

30 Ağustos 2022 Salı, 16:41

Fotoğraf: AFP

Japonya'nın güneyindeki bir huzurevi, yaşlı sakinlerine eşlik etmeleri için bebekleri "işe alıyor." Fukuoka prefektörlüğüne bağlı Kitakyuşu'daki tesis, 4 yaşından küçük çocukları ve vasilerinin kendileriyle çalışmasını istiyor.

MAAŞ OLARAK 'ÇOCUK BEZİ' VE 'BEBEK MAMASI'

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; imzalanan sözleşmeye göre çocuklar, "canları en zaman isterse" işe gelebiliyor. Sözleşmede "aç hissettiklerinde, uykulu olduklarında veya ruh hallerine göre" ara vermelerine izin veriliyor. Maaş olarak çocuk bezi ve bebek maması veriliyor.

"Bebeklerin tek görevi, vasileri eşliğinde huzurevinde dolaşıp çoğu 80'li yaşlarında olan 100'ü aşkın kişiyi mutlu etmek."

Huzurevi müdürü Kimie Gondo, şimdiye kadar 30'dan fazla bebekle anlaştıklarını söyledi:

"Bebeklerin sadece görülmesi bile huzurevi sakinlerimizi gülümsetiyor."

"DEDE VE TORUN GİBİLER"

"Çocuklar her zaman anneleriyle. Sanki bir parkta yürüyüşe çıkmışlar gibi" diyen Gondo, projenin sonuçlarını beğendiklerini belirtti:

"Bazı çocuklar. sakinlerimizle çok iyi anlaşıyor. Gerçek nine, dede ve torun gibiler."

AFP'nin aktardığına göre de tesiste kalan bir sakin, "Bebekler çok tatlı. Bana ebeveynlik yaptığım zamanları hatırlatıyorlar" diye konuştu.