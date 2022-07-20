‘İade talebi’ sıkıntısı: Türkiye ‘somut adım’ bekliyor, Finlandiya ve İsveç ‘yargı’ diyor

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada “Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç bu konuda iyi bir görüntü vermiyor. Bizim duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir” dedi. Söz konusu şartlar, 28 Haziran’da, NATO Zirvesi öncesi imzalanan üçlü mutabakat tutanağında yer alıyor. 10 maddelik mutabakatın 8. maddesinde “PKK terör örgütünün ve bütün uzantıları ile iltisaklı kuruluşlarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatılması” ve “Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerinin ivedilikle işleme konulması” ifadeleri yer alıyor.

ADIM BEKLENİYOR

Daha somut bir adım atılmazken iki ülke yetkilileri, söz konusu başlığın “ulusal yargının konusu” olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, iade istemleri konusunda olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmekten kaçınırken bu konularda son sözü “ülke mahkemelerinin söyleyeceğini” belirtmekle yetiniyor. Mutabakatta Türkiye, Finlandiya ve İsveç’in taahhütlerinin yaşama geçirilmesi için dışişleri, içişleri, adalet bakanlıkları ile istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla ‘Daimi Ortak Mekanizma’ oluşturulması da kararlaştırılmıştı. Bu mekanizma Finlandiya ve İsveç’in mutabakat tutanağındaki somut adımları atması için kullanacak. Somut adım gelmemesi durumunda TBMM’de Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerinin onaylanması olanaklı görülmüyor. İki ülkenin üyeliği, ittifakın 30 üyesinden Almanya ve İngiltere’nin de aralarında bulunduğu 15 üyenin parlamentolarında onayladı.