İç savaş ortasındaki Sudan’da son 40 yılın en ölümcül kıtlığı yaşanıyor

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:09

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:09

ABD'li yetkililer, Sudan'ın son 40 yılda dünyanın gördüğü en kötü kıtlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunurken, insani yardım teslimatları savaşan ordular tarafından engellenmeye devam ediyor, ancak her iki tarafa da silah sevkiyatı sürüyor.

İHTİYACIN YÜZDE 16’SI ALINDI

Dünyanın dikkati insan eliyle yaratılan bir başka kıtlığın yaşandığı Gazze'ye çevrilmişken Sudan, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor ve medyada çok daha az yer bulmasına rağmen tarihi boyutlarda bir insani felakete doğru sürükleniyor. BM'nin ülke için yaptığı insani yardım çağrısı, ihtiyacı duyulan fonların yalnızca yüzde 16'sını alabildi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dünyanın gözler önünde yaşanan bu felakete karşı uyanması gerekiyor" dedi.

BM tahminlerine göre, Etiyopya'daki kıtlık 1983-1985 yılları arasında bir milyon insanın ölümüne yol açtı. Thomas-Greenfield, en kötü senaryoda bile Sudan'daki kıtlığın daha da ölümcül olabileceğini söyledi.

2.5 MİLYON İNSAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Büyükelçi, "En çok etkilenen bölgeler olan Darfur ve Kordofan'da 2,5 milyondan fazla insanın, yani nüfusun yaklaşık yüzde 15'inin, Eylül ayı sonuna kadar öleceği tahminleriyle karşı karşıyayız. Bu, dünya üzerindeki en büyük insani krizdir ve daha da kötüye gitme tehdidi taşıyor" diye ekledi.

ABD'li yetkililer, insani yardımın sürekli engellenmesine rağmen savaşın her iki tarafının da silah almaya devam ettiğini belirtti. Sudan Silahlı Kuvvetleri, Rusya ve İran'dan silah tedariki sağlarken Hızlı Destek Güçleri ise özellikle ABD ile müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlıyor.

EL FAŞER İKİ AYDIR KUŞATMA ALTINDA

Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinin başkenti ve eski insani yardım merkezi olan El Faşer, iki aydır RSF tarafından kuşatma altında bulunuyor.

RSF, Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile savaşıyor. İki rakip general, ülkenin fiili yöneticisi Abdülfettah el-Burhan ve Mohamed Hamdan Dagalo, arasındaki güç mücadelesi ülkeyi bölen bir çatışmaya dönüştü. İç savaş şimdiden 14 bin kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.