Sudan'da tansiyon yükseliyor: Çatışmalar şiddetlendi

Yayınlanma: 03.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 03.06.2024 - 10:53

Görgü tanıklarına göre ordu, Hartum'un kuzeyindeki Ceyli petrol rafinerisi çevresinde toplanan HDK güçlerine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldi.

Ordu ayrıca Hartum'un güneyindeki bölgelere ve Beyaz Nil Eyaletindeki Kuteyna şehri çevresinde HDK'ye yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

Direniş Komiteleri ise Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin batısındaki Bika köyünde, HDK mevzilerinin savaş uçaklarının hedefinde olduğunu ifade etti.

Ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de de ordu ve HDK arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmaların arttığı belirtildi.

Öte yandan Sudan'daki savaş nedeniyle Güney Sudan'ın petrol ihraç edemediği bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a konu hakkında mektup gönderdi.

Salva Kiir Mayardit'in danışmanı Tut Gulwak, mektubu iletmek için Burhan ile bir araya geldi. Gulwak, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın petrol konusunun ele alındığını dile getirerek, petrolün "iki kardeş ülke vatandaşları için can simidi" olduğunu vurguladı.

Güney Sudan petrolünün taşındığı hattın Sudan'da yaşanan savaştan etkilendiğine ve hat üzerinde bulunan bölgelerde askeri operasyonların devam etmesi nedeniyle bu hattın çalışmadığına işaret eden Gulwak, Burhan'ın Güney Sudan petrolünün Sudan topraklarından akışına yardımcı olacak her şeyi sağlamaya hazır olduğunu kendilerine ilettiğini aktardı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı. Genç ülke, ekonomik krizler ve iç savaşlar nedeniyle henüz istikrara kavuşamadı.

Sudan'daki savaş nedeniyle ülkenin ana kaynaklarından biri olan petrol ihracatı düşünce ülkedeki mevcut ekonomik krizi daha da derinleşti.

SUDAN'DAKİ SAVAŞ

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi de insani yardıma muhtaç durumda.