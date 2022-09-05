İçişleri Bakanlığından Pakistan'a yardım kampanyasına ilişkin genelge
Muson yağmurları nedeniyle selden etkilenen Pakistan için valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırılacak.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Pakistan için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan insani yardım kampanyasına ilişkin genelge gönderdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'da sel dolayısıyla 1000'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin üçte ikisinin su altında kaldığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın telef olduğu belirtildi.
Selden etkilenen Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımlarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hava köprüsü kurulan bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bölgeye ziyaretleri sonrası belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımların hızlandığı ifade edilerek, şu bilgi verildi:
"AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanyası için 81 il valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında, valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek."
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