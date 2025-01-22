İdam kararı onandı: Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırmıştı
İran'da Yüksek Mahkeme, Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine terör saldırısı gerçekleştiren kişi hakkında verilen idam cezasını onadı.
Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı hakkında verilen idam kararının onandığını duyurdu.
Cihangir, "Mahkemenin kararının ardından Azerbaycan Büyükelçiliğine saldıran şahsın dosyası Yargıtay tarafından onandı ve adı geçen şahsa kısas (idam) cezası verildi" dedi.
Kararın infaz için ceza mahkemesine gönderildiğini aktaran Cihangir, saldırının kurbanının ailesinin onayıyla saldırgan hakkındaki cezanın infaz edileceğini belirtti.
Saldırganın kimliğiyle ilgili bilgi verilmedi.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Rahimi, daha sonra görevden alınmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.
Saldırı sonrasında 29 Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.
Azerbaycan, Tahran'daki Büyükelçiliğini, Temmuz 2024'te yeniden açmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı