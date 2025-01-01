Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan, İran'ın maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı
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AA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:22

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Meryan bakanlığa çağrıldı.

Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Ameli'nin İran Devlet Televizyonunda katıldığı bir programda, Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren konuşma yaptığı belirtilerek Maslahatgüzar Meryan'dan izahat istendi.

Meryan'a, son zamanlarda İran halkının Azerbaycan'a karşı kışkırtılmak istendiği belirtilerek, bu konuda duyulan rahatsızlık aktarıldı.

Ayrıca, İran'daki Azerbaycan karşıtı propagandaların, ilişkilerin ruhuna ve iki ülkenin belirlediği hedef ve görevlere uymadığı kaydedilerek, Azerbaycan'a yönelik bu gibi provokasyonlara son verilmesi uyarısında bulunuldu.


Etiketler: #Azerbaycan #İran

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