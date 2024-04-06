İdam mahkumunun son isteği şaşırttı: 'Kim ölmeye hazır olabilir ki?'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:44

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:44

Çifte cinayetten idam edilen eski bir çete üyesi, ölmeden önce oldukça tuhaf bir yemek talebinde bulundu.

41 yaşındaki Michael Dewayne Smith, 2002 yılında "kafası iyiyken" iki kadını ölümcül şekilde vurarak idam cezası almıştı.

ABD'nin McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Cezaevinde zehirli iğne ile idam edilen Smith'in 4 Nisan'da öldüğü açıklandı.

Öldürülmeden önce idam mahkumlarına kendi seçtikleri son bir öğün yemeği verildiği bilinirken, ancak mahkumun prosedürü yerine getirmeden önce son yemeğini tıka basa yemeyi tercih etmediği ve bunun yerine "kalan kantin malzemelerinden bazılarını yediği" bildirildi.

İdam edilmeden önce son sözlerini söylemesi için fırsat verildiğinde Smith, "Hayır, ben iyiyim" ifadelerini kullandı.

Smith, 1 Nisan'da arkadaşıyla yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Ölmek istemiyorum dostum. Kim ölmeye hazır olabilir ki? Yapmadığım bir şey için ölmek istemediğimden eminim" dedi.

Yirmi yılı aşkın bir süredir ölüm hücresinde bulunan Smith, Şubat 2002'de ayrı olaylarda öldürülen 40 yaşındaki Janet Moore ve 24 yaşındaki Sharath Babu Pulluru'nun kendisi tarafından öldürülmesini inkar etmişti.

Smith, olaylar sırasında "kafasının iyi" olduğunu iddia ederek, tutuklandığını hatırlamadığını söyledi.

AVUKATI 'ZİHİNSEL ENGELLİ' OLDUĞUNU SAVUNDU

Smith'in avukatı Mark Henricksen, Smith'in zihinsel engelli olduğunu ve bu durumun yıllarca süren ağır uyuşturucu kullanımı nedeniyle daha da kötüleştiğini iddia etti.Henricksen, Smith'in idam cezası yerine ömür boyu hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savundu.

Henricksen, Smith'in polise ilk cinayet itirafı bulunduğu sırada PCP'nin (Phencyclidine veya phenylcyclohexyl piperidine, melek tozu olarak da bilinir) etkisi altında olduğunu savundu. Smith'in itirafının önemli bölümlerinin gerçeklerle desteklenmediğini de sözlerine ekledi.

Ancak savcılar Smith'in zihinsel engelli olduğu iddiasını reddederek, Smith'in toplum için bir tehlike olmaya devam ettiğini ve 2019 gibi yakın bir tarihte idam mahkumuyken silahlarla yakalandığını açıkladı.

Oklahoma Ceza Temyiz Mahkemesi, 3 Nisan Çarşamba günü Smith'in dördüncü kez acil infaz erteleme talebini reddetti. Smith, bu yıl ABD'de idam edilen dördüncü kişi oldu.