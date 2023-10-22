İddia: ABD, İsrail'in kara harekatını ertelemesini istiyor
ABD basının konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD hükümetinin İsrail’e daha fazla rehinenin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi’ne insani yardım sağlanması amacıyla Gazze’ye yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatı başlatılacağı yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD basınının konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD hükümetinin İsrail’e Gazze Şeridi’ne yönelik kara harekatının ertelenmesi konusunda baskı yaptığı iddia edildi.
Haberde, ABD yönetiminin rehineler konusunda sağlanan ilerlemeler nedeniyle İsrail yönetimine Gazze Şeridi’ne kara harekatını ertelemesi konusunda baskı yaptığı öne sürülerek, Gazze Şeridi’ne insani yardım kamyonlarının gönderilmesi gerektiğini aktardığı ifade edildi.
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