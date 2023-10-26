İddia: İsrail, Gazze'deki tünellerde sinir gazı kullanacak

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:26

Gazze'ye kara harekatı düzenlemesi beklenen İsrail hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.

Middle East Eye haber sitesinin Filistinli direniş gruplarına yakın “üst düzey” Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze’deki tünellerde, ABD'li Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi.

Haberde, İsrail ve ABD’nin, Hamas tünellerine girmek için onları hazırlıksız yakalamayı ve Hamas’ın elindeki 220 İsrailli esirin kurtarmayı umduğu kaydedildi.

Plana göre, "net bir zafer" kazanmak için sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahların kullanılacağı ileri sürülen haberde, “Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak” ifadelerine yer verildi.

Haberde, bu iddianın ABD veya bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği vurgulandı.