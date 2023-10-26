İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:36

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, 7 Ekim'de İsrail ile Filistin arasında başlayan savaşın ardından hükümetin Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteği askıya aldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, karardan 6 Filistinli ve 5 İsrailli kuruluşun etkilendiği belirtildi.

Bakanlık tarafından sivil toplum kuruluşlara verilen mali desteğin doğru bir şekilde kullanılması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ortadoğu'daki işbirliği programıyla bağlantılı mali akışların ayrıntılı bir analizinin yapılacağı ifade edildi.