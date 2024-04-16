İddia: İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında 'aşırı seviyede bor' tespit etti
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı marka sodalarda aşırı seviyede bor tespit edildiğini bildirdi. Ülkede sodalar satıştan geri çekildi.
İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi tarafından yayımlanan kamuoyu uyarısında Beypazarı sodalarının tüketiminin sağlık riski oluşturduğu belirtildi ve tüketilmemesi tavsiye edildi.
Sodanın İsviçre'deki dağıtımcısı BAK-SAN GmbH'nin ürünü derhal satıştan çektiği ve geri çağırma işlemlerini başlattığı bildirildi.
DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamada yüksek seviyede borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediğinin düşünüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, "Bu sebeple ürünün uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez" denildi.
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