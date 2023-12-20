İddia: 'Netanyahu'ya yaralı askerlerden görüşme reddi'

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli bazı yaralı askerlerin tedavi gördükleri hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddettiğini iddia etti.

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 07:51
İddia: 'Netanyahu'ya yaralı askerlerden görüşme reddi'
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İsrail'in Gazze'de giriştiği katliam sürerken bazı yaralı askerlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ziyaretine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. 

İsrail'in Kanal 13 televizyonundan aktardığına göre  Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete gitti. Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Bu arada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi. 


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