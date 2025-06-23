İddia: Trump İran'a saldırıları devam ettirmek istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından, operasyonların devamını istemediği öne sürüldü. Axios haber sitesine konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya "barış istediğini" söylediğini aktardı. ABD’li bir yetkili, Trump’ın İran’ın ABD güçlerine misilleme yapması durumunda tekrar saldırmaya hazır olduğunu ancak esas olarak tansiyonu düşürmek istediğini dile getirdi.

NETANYAHU’YA SALDIRI BİLGİSİ VERİLDİ

ABD ve İsrailli yetkililer, İran’a yönelik bombardımanın ardından Trump’ın Netanyahu’yu telefonla arayarak saldırının detaylarını paylaştığını bildirdi. ABD’li ve İsrailli kaynaklara göre, Fordo saldırısından önce İsrail, ABD’nin talebiyle İran’ın bazı hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdi. ABD, SALDIRI LİSTESİNİ VERDİ İddiaya göre, ABD saldırı öncesinde İsrail’e hedef alınacak hava savunma sistemlerinin listesini verdi. İsrailli bir yetkili, "ABD’yi savaşa sürüklediğimiz algısından kaçındık" dedi. Yetkililer, ABD’nin saldırıların devamını istemediğini ancak İsrail’in kendi operasyonlarını sürdürmesinin önünde bir engel olmadığını da vurguladı.

“BU İŞ BİZİM İÇİN BİTTİ”

İsrailli yetkililer, ABD’nin İran’a yönelik bu saldırı turunu kapatmak istediğini belirterek, "Amerikalılar saldırıya devam etmek istemiyor, bu iş onlar için bitti" dedi.

İSRAİL: SALDIRILAR BU HAFTA BİTEBİLİR

İsrail basınına konuşan yetkililer, İran’ın saldırıları durdurması halinde İsrail’in de operasyonları sonlandırmaya hazır olduğunu belirtti. Yetkililer, uzun bir savaşı istemediklerini, saldırıların uzamasının çıkarlarına olmadığını ve ideal olarak bu hafta içinde operasyonları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

İSRAİL: NÜKLEER VE FÜZE PROGRAMI HEDEFTE

İsrail’in öncelikli hedefinin İran’ın nükleer kapasitesi olduğu, rejim değişikliği hedeflenmediği belirtildi. İsrailli yetkililer, saldırılarla İran’ın füze rampalarının yüzde 50’sini imha ettiklerini iddia ederek, operasyonların İran’ın füze altyapısına karşı süreceğini ifade etti.