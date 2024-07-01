Hastaneyi Hamas üssü olarak kullanmakla suçlanmıştı: Hastane müdürü ve 50 Filistinli serbest bırakıldı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 12:33

Güncelleme: 01.07.2024 - 12:33

Gazze Şeridi'nden gelen haberlere göre, Al-Shifa Hastanesi Müdürü Mohammad Abu Selmia, İsrail'de yedi ay boyunca tutuklu kaldıktan sonra yaklaşık 50 diğer Filistinli ile birlikte serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra kaydedilen bir açıklamada Abu Selmia, "İsrail, tıbbi ekipler de dahil olmak üzere herkesi tutukluyor. İşkence sonucu ölen mahkumlar var ve hala tedaviye ihtiyaç duyan doktorlar ve sağlık personeli bulunuyor" dedi.

IDF'nin Abu Selmia'nın tutuklanmasına ilişkin resmi açıklamasına göre, Hamas, hastanenin birçok kaynağını, elektrik de dahil olmak üzere, binanın altına inşa ettiği tünel sistemini işletmek ve silahlar ile savaş ekipmanlarını depolamak için kullandı. Açıklamada ayrıca, Hamas'ın hastaneyi militanları için bir sığınak olarak kullandığı ve 7 Ekim'den sonra İsrailli esirleri de buraya götürdüğü belirtildi. Bir İsrail patolojik raporu, Onbaşı Noa Marciano'nun hastane içinde öldürüldüğünü doğruladı.

Yaklaşık üç hafta önce, devlet İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan tüm Filistinli mahkumların ya diğer gözaltı tesislerine transfer edileceğini ya da Gazze Şeridi'ne geri gönderileceğini bildirdi. Devlet tarafından Yüksek Mahkeme'ye sunulan rapora göre, Pazar itibarıyla yaklaşık 140 Filistinli mahkumdan 94'ü hala Sde Teiman'da tutuluyor. Raporda, mahkumlardan 46'sının geçen hafta Ofer Askeri Hapishanesi'ne transfer edildiği ve son günlerde Gazze'de tutuklanan 45 kişilik yeni bir grubun bu tesise getirildiği belirtiliyor.

"TÜM YASALARA AYKIRI DAVRANILDI"

Abu Selmia, tutulduğu farklı tesislerdeki sağlık personelinin de bu kötü muameleye katıldığını ve "tüm yasalara aykırı davrandığını" söyledi. Bazı mahkumların, yetersiz tıbbi bakım nedeniyle uzuvlarının kesilmek zorunda kaldığını belirtti.

İsrailli yetkililer, neden serbest bırakıldığı veya kötü muamele iddiaları hakkında hemen bir yorum yapmadı. Hapishane yetkilileri daha önce tutuklulara kötü muamele yapıldığı iddialarını reddetmişti.

AŞIRI SAĞDAN TEPKİ

İsrail hükümetinin iki aşırı sağ bakanı ise Abu Selmia'nın serbest bırakılmasını onaylamadan gerçekleştirildiği için kınadı.

İsrail güçleri, Hamas'ın hastane içinde ayrıntılı bir komuta ve kontrol merkezi oluşturduğunu iddia ederek Kasım ayında Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Abu Selmia ve diğer personel bu iddiaları reddetti ve İsrail'i binlerce hastayı ve sığınan kişiyi tehlikeye atmakla suçladı.

Askeri yetkililer, hastanenin altında birkaç odaya giden bir tünel ve tıbbi merkezde militanların bulunduğuna dair diğer kanıtlar buldu ancak baskın öncesi iddia edilenlerin tamamını doğrulayacak kanıtlar yetersiz kaldı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA SÜRECİ

Abu Selmia, 22 Kasım'da hastaneden BM öncülüğünde hasta tahliyesi sırasında tutuklandı. Gözaltının "politik nedenlerle" olduğunu söyleyen Selmia, en az üç kez mahkemeye çıkarıldığını ancak hiçbir suçlama yöneltilmediğini veya avukatlarla görüşmesine izin verilmediğini belirtti.

İsrail, benzer iddialarla Gazze'deki diğer hastanelere de baskınlar düzenleyerek bu hastanelerin kapatılmasına veya hizmetlerini ciddi şekilde azaltmasına neden oldu. Ordu, yılın başlarında Şifa Hastanesi'ne ikinci kez baskın düzenleyerek ağır yıkıma neden oldu ve militanların burada yeniden toplandığını iddia etti.