İsrail Büyükelçiliği'nde polise arbaletle ateş edildi: Saldırgan vurularak öldürüldü

Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:17

Güncelleme: 29.06.2024 - 16:33

Sırp haber ajansı Tanjug’un içişleri bakanının konuşmasından aktardığına göre, polis memurunun hayati tehlikesi bulunuyor ve ameliyata alındı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, hiçbir elçilik çalışanının yaralanmadığını açıkladı.

Bakan Dacic, saldırıya uğrayan polis memurunun boynundan bir okla vurulduğunu ve saldırgana birkaç el ateş ederek onu öldürdüğünü söyledi. Dacic, "Bu Sırbistan'a yönelik bir terör saldırısıdır" dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla bağlantılı olduğuna inanılan birkaç kişinin tutuklandığı açıklandı. Dacic, "(Tutuklananların) güvenlik güçleri tarafından zaten bilindiklerine dair bazı göstergeler var ve Vahhabi örgütünden bahsediyoruz, ancak bu doğrulanmadı" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliği yakınlarında bir terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Büyükelçilik kapatıldı ve hiçbir elçilik çalışanı yaralanmadı. Olayın koşulları araştırılıyor" denildi.

OLAYIN ARKA PLANI

İslamcı militan grubun 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine saldırılar düzenlemesinin ardından İsrail'in Filistin'in Gazze bölgesinde Hamas'ı ortadan kaldırmak için başlattığı savaştan bu yana dünyanın dört bir yanındaki İsrail bağlantılı kurumlar saldırı ve protestolarla karşı karşıya.

Polis memuru bir nöbetçi kulübesindeyken saldırgan ona birkaç kez yaklaşarak bir müzenin nerede olduğunu sordu. Dacic, saldırganın bir çanta taşıdığını ve bir noktada yaylı tüfeği alarak nöbetçiyi vurduğunu söyledi.

Beyaz adli giysili polis müfettişleri, polis araçlarıyla dolup taşan binanın dışındaki sokakta şüphelinin cesedinin etrafını sardı.

2009 yılında Sırp mahkemesi, nüfusunun çoğunluğunu ılımlı Müslümanların oluşturduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesinin başkenti Novi Pazar'ın güneyindeki bir kasabada bir futbol stadyumuna saldırı planladıkları gerekçesiyle bağnaz Sünni Vahhabi mezhebine mensup dört Müslümanı hapis cezasına çarptırmıştı.