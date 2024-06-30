Hizbullah-İsrail gerilimine dikkat çekti: 'Büyük bir çatışmaya yol açacak...'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:16

Güncelleme: 30.06.2024 - 16:16

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Hizbullah-İsrail gerilimi, Eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olması ve küresel silah tedariğinin artmasının büyük bir silahlı çatışmaya hazırlanıldığına işaret ettiğini söyledi.

Prva TV'ye konuşan Vucic, Hizbullah ile İsrail arasında büyük çaplı bir silahlı çatışmadan kaçınmanın neredeyse imkansız olduğunu, bunun "tüm Batı ve Doğu'yu kapsayacak" ve herkesin hazırlandığı büyük bir çatışmaya yol açacağını söyledi.

Vucic, "Burada büyük bir felsefe yok, bunlar açık, net, kesin şeyler. Avrupa'da olup bitenler hakkında konuştuğumuzda, açıkça Rusya karşıtı olan bir öncekinin yerine radikal bir şekilde Rusya karşıtı olacak bir Avrupa Komisyonu elde edersiniz. İyi bir işbirliği kurabileceğimize inandığım bir kişi var, bu bizim işimiz ve Rusya Federasyonu'na girişi yasaklanan Estonyalı Bayan Kallas'a karşı görevimiz. Yani önümüzdeki 4-5 yıl boyunca Rusya Federasyonu topraklarına giremeyecek bir kişiyi seçiyorlar" dedi.

Bunun, Rusya'ya yönelik açık bir sinyal olduğunu belirten Vucic, "AB size bunun kararlılığın, gücün, Rus saldırganlığına karşı direnişin bir işareti olduğunu ve uzlaşmanın söz konusu olmadığını söyleyecektir" dedi.

Vucic, "Peki Ruslar buna ne diyecek: sizi anlıyoruz, yok olmamızı istiyorsunuz, elimizdeki tüm güçlerle, tüm silah ve araçlarla sonuna kadar savaşacağız, hepsi bu. Söylemeye gerek yok, silahlarla ilgili durumu biliyorum, Askeri İstihbarat Teşkilatı'ndan, Güvenlik ve Bilgi Ajansı'ndan ve tüm kardeş istihbarat servislerinden bilgi alıyorum, kimin nasıl hazırlandığını ve neler olduğunu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ünlü tiyatro yazarı Anton Çehov'un sözlerini hatırlatan Vucic “Eğer ilk sahnede duvarda bir silah asılıysa, oyunun sonunda mutlaka patlar” diye konuştu.