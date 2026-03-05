İHA saldırısı sonrası Avrupa harekete geçti: Kıbrıs çevresine savaş gemileri gönderiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.03.2026 13:48:00
Dış Haberler Servisi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün İran yapımı İHA ile hedef alınmasının ardından Avrupa ülkeleri harekete geçti. İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’nın GKRY'nin güvenliğini desteklemek amacıyla bölgeye savaş gemileri göndereceği açıklandı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda’nın önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye deniz unsurları göndereceğini açıkladı. 

Kararın, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtildi.

İspanya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Madrid yönetiminin bölgeye bir fırkateyn göndereceğini duyurdu.

Kararın, pazartesi günü GKRY'deki İngiliz Akrotiri Hava Üssü'nün İran yapımı bir insansız hava aracıyla hedef alındığı iddialarının ardından alındığı bildirildi.

Rum bir yetkili Perşembe günü Associated Press'e yaptığı açıklamada, Pazartesi gecesi Akrotiri üssüne zarar veren insansız hava aracının Beyrut'tan kalktığını söyledi.

Yunanistan ve Fransa da söz konusu saldırının ardından GKRY'nin güvenliğini desteklemek amacıyla askeri unsurlar göndereceklerini açıklamıştı.

