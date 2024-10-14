İHA saldırısında öldüğü iddia edilmişti: Vurulan üssü ziyaret etti

Yayınlanma: 14.10.2024 - 11:29

Güncelleme: 14.10.2024 - 11:29

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Halevi, 4 askerin öldüğü, 58 askerin de yaralandığı Hayfa'nın güneyinde yer alan askeri üsse gitti.

Burada askerlerle bir araya gelen Halevi, dünkü saldırının acı verici sonuçları olduğunu ifade etti.

Hizbullah, Hayfa'nın güneyinde İsrail ordusuna ait askeri üsse İHA ile saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 4 asker ölmüş 58 asker de yaralanmıştı. Sosyal medyada, saldırı sırasında Halevi'nin de hedef alınan üste olduğu ve öldüğü yönünde iddialar yer almıştı.