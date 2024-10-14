İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: Ölü ve yaralılar var
İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan bir gıda dağıtım merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Filistinli sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan bir gıda dağıtım merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını söyledi.
Sağlık görevlileri, yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu sözlerine ekledi.
İsrail güçleri, geçtiğimiz hafta sonu Cibaliye bölgesine ilerledi.
Uluslararası yardım kuruluşları, binlerce insanın mülteci kampında mahsur kaldığını belirtiyor.
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