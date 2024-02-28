II. Elizabeth'in kuzeni Thomas Kingston, hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in kuzeni Kent Prensi Michael'in damadı Thomas Kingston, 45 yaşında hayatını kaybetti. Polis, ölümünün 'şüpheli' olarak değerlendirilmediğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:52
II. Elizabeth'in kuzeni Thomas Kingston, hayatını kaybetti
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İngiltere'de Kent Prensi Michael'in damadı, Lady Gabriella Kingston'ın eşi Thomas Kingston, 45 yaşında hayatını kaybetti. Kingston'ın 25 Şubat Pazar akşamı ülkenin güneybatısında bulunan Gloucestershire'daki bir adreste ölü bulunduğu, olay yerine acil durum servislerinin çağrıldığı açıklandı. Olayda herhangi şüpheli bir durumun olmadığı ve Kingston'ın ölümünde herhangi birinin dahlinin olmadığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla, aileye "en içten düşüncelerini ve dualarını" iletti. Kingston'ın eşi Lady Gabriella ve ailesi adına Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Tom, onu tanıyan herkesin hayatını aydınlatan müstesna bir adamdı" denildi. Ölümü ise 'tüm aile için çok büyük bir şok' olarak nitelendirildi.

ÖLÜMÜ "ŞÜPHELİ" BULUNMADI

Lady Gabriella, Kent Prensi Michael ve eşinin kızı. 81 yaşındaki Prens Michael ise Kral 5'inci George'un torunu ve Kraliçe II. Elizabeth'in birinci dereceden kuzeni. 

Kingston'ın ölümü üzerine Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral 3'üncü Charles ile eşi Kraliçe Camilla'nın 'çok sevilen aile üyeleri için tuttuğu yasta Kent Prensi Michael ve Prenses ile onu tanıyan herkesle birlikte olduğu' ifade edildi. Gloucestershire Polisi'nin açıklamasında ise pazar günü yerel saatle 18.25 sıralarında Cotswolds'daki bir adrese ambulans çağrıldığı, ölümünün 'şüpheli' olarak değerlendirilmediği belirtildi. 

Devonport Capital isimli özel şirkette müdür olan Kingston, 2019'da Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde Lady Gabriella ile evlenmişti. Düğünün davetlileri arasında Kraliçe II. Elizabeth, eşi Prens Philip ve Prens Harry de vardı. Kingston, daha önce Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Misyonlar Birimi'ni çatısı altında Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yapmış, rehinelerin serbest bırakılması ile ilgili çalışmalar görev alanında yer almıştı. 


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