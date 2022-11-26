II. Elizabeth'in ölüm nedenine ilişkin yeni iddia: Acı verici bir kanserden öldü
II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Gyles Brandreth, Kraliçe'nin ölüm nedenine ilişkin iddialar ortaya attı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi.
II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Gyles Brandreth, Kraliçe'nin hayatının son yılında "acı verici" bir kanserle mücadele ettiğini ileri sürdü.
96 yaşındaki Kraliçe'nin resmi ölüm nedeni "yaşlılık" olarak açıklanmıştı.
Ancak, Brandreth Kraliçe'nin ölüm nedeninin aslında nadir görülen bir tür "kemik iliği" kanseri olduğunu iddia etti.
The Mail'e yazan Brandreth,"Kraliçe'nin bir tür miyelom - kemik iliği kanseri - olduğunu duymuştum, bu da onun yorgunluğunu, kilo kaybını ve hayatının son bir yılı boyunca bize sık sık anlatılan 'hareketlilik sorunlarını' açıklıyordu" dedi.
Brandreth, Kraliçe'nin, yardımcılarına Prens Philip'in geçen yıl Nisan ayında ölümünden sonra meşgul olmaya kararlı olduğunu söylemesine rağmen halsizlik nöbetleri geçirdiğini de öne sürdü.
Brandreth, söz konusu nöbetlerin güçlü olduğu zamanlarda Kraliçe'nin BBC dizisi Line of Duty'yi izleyerek kendini meşgul ettiğini iddia etti.
96 YAŞINDA ÖLDÜ
II. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.
II. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu belirtildi.
Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.
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