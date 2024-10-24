IKBY Başkanı Barzani Ankara’daki terör saldırısını kınadı
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınıyorum. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye halkı ve hükümetiyle terörizme karşı tam dayanışma içindeyiz” dedi.
Etiketler: #BARZani #IKBY #terör saldırısı
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