ABB, terör saldırısı sebebiyle Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti

Yayınlanma: 23.10.2024 - 23:23

Güncelleme: 23.10.2024 - 23:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinliklerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı sebebiyle iptal edildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.