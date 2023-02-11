İki Alman yardım grubu çalışmalarını askıya aldı

İki Alman yardım grubu Türkiye'deki kurtarma çalışmalarını "güvenlik sorunlarını" gerekçe göstererek askıya aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:01
İki Alman yardım grubu çalışmalarını askıya aldı
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Alman Uluslararası Arama ve Kurtarma (ISAR) ve Almanya Federal Teknik Yardım Ajansı (THW), Türkiye'deki kurtarma çalışmalarını "güvenlik sorunları, gruplar arasında çatışma ve silah sesleri duyulduğu" gerekçesiyle askıya aldı.

ISAR ve THW, AFAD'ın durumu güvenli olarak sınıflandırmasının ardından çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, "Üzüntünün yerini yavaş yavaş öfkeye bıraktığını görebilirsiniz. Bu nedenle şimdilik THW ile ortak kampta kalacağız" diyen ISAR operasyon müdürü Steven Bayer, yaptığı açıklamada "hayatta kalanlara dair herhangi bir belirti olması halinde kuruluşların derhal yardıma hazır olacağız" sözlerini açıklamasına ekledi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerini askıya aldığını duyuran Avusturya Kuvvetleri Afet Yardım Birimi (AFDRU), Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer'in "Türk ordusunun Afdru birliğinin korumasını devraldığı" sosyal medya paylaşımıyla arama ve kurtarma faaliyetlerine yeniden başladığını bildirdi.


Alman arama kurtarma askıya aldı

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