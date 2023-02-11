Alman teknik direktör Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlara yardım etmek amacıyla ülkesi Almanya'da kasiyerlik yaptı.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 15:59
Alman teknik direktör Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı
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Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor.

Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan geldi. Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti.

DEPREMZEDELER İÇİN KASİYERLİK YAPTI

Tecrübeli teknik direktör, üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi.

Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak. Bölgede yaşayanların yanı sıra, çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete geldi. 



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