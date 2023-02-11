Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Alman dergisine konuştu: 'Türkiye ve Suriye'de ölü sayısı...'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:32

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 17:00

Jeofizik mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, Alman dergisi Der Spiegel'e röportaj verdi. Ercan, "100 binden fazla ölü olabilir mi" sorusuna "Evet. Şu anda hesaplamalar bunu gösteriyor" cevabını verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski öğretim üyesine göre, 100 bin ölü olabileceği tahmini "temkinli bir tahmin" bile olabilir. Ercan'a göre, ne kadar çok yıkılmış bina keşfedilirse kurban sayısı da o kadar artacaktır.

"100 binin üzerindeki olası kurban sayısını nasıl tahmin ediyorsunuz" sorusuna ise Ercan şu şekilde cevap verdi:

"Etkilenen bölge 330 kilometrelik bir mesafe boyunca on ili kapsıyor. Burada 13 milyondan fazla insan yaşamaktadır. Yani Yunanistan'dan daha fazla nüfusa sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Şu ana kadar iki şiddetli deprem nedeniyle yaklaşık 7 bin binanın yıkıldığı biliniyor. Hesaplamalarıma göre yaklaşık 200 bin kişi enkaz altında aldı. Şu ana kadar 8000'den fazla kişi kurtarılabildi."

Ercan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz yönetimini "Bana göre, askeri personelin konuşlandırılmasında bütün bir gün kaçırıldı. Türk hükümeti ilk depremden kısa bir süre sonra asker göndermeliydi" sözleriyle eleştirdi.

Ercan son olarak, "Gerçekten de dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıyayız" dedi.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, şu ana kadar Türkiye ve Suriye'de 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.