İki bakanın görüntüleri olay oldu: 'Öpüşme krizi' tepkiyle karşılandı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:47

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:47

AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u fotoğraf çekiminde karşılama girişi gündem oldu.

İki bakanın verdiği görüntü, Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Grlic-Radman'ın, Baerbock'un elini tuttuğu ve onu öpmeye çalıştığı görüntülendi.

?? Croatian minister tried to kiss German Foreign Minister Annalena Baerbock at EU ministerial summit in Berlin - Bild



Baerbock instantly turned away and there was only cheek-to-cheek contact.



Gordan Grlic-Radman has already apologized to the German Foreign Minister for what… pic.twitter.com/5vxyAFYWbb — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023

Baerbock'un dudaklarına uzanıyormuş gibi izlenim veren Grlic-Radman, Baerbock'un kafasını 180 derece döndürmesiyle şaşkınlık yaratan bir durumla karşılaştı.

Bild gazetesi olayı "öpüşme saldırısı" olarak nitelendirerek, Baerbock'un ortada, Grlic-Radman'ın ise solunda durduğu iki bakanın fotoğrafını yayınladı.

Alman Dışişleri Bakanı'nın yakın çevresi, gazeteye verdiği demeçte, bunun "birbirlerini hızlıca selamlamak için beceriksizce bir girişim olduğunu" söyledi.

Gazete, Grlich-Radman'ın daha sonra Baerbock'tan özür dilediğini yazdı.