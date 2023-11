İki bakanın görüntüleri olay oldu: 'Öpüşme krizi' tepkiyle karşılandı

AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u fotoğraf çekiminde karşılama girişi gündem oldu.

İki bakanın verdiği görüntü, Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Grlic-Radman'ın, Baerbock'un elini tuttuğu ve onu öpmeye çalıştığı görüntülendi.

?? Croatian minister tried to kiss German Foreign Minister Annalena Baerbock at EU ministerial summit in Berlin - Bild



Baerbock instantly turned away and there was only cheek-to-cheek contact.



Gordan Grlic-Radman has already apologized to the German Foreign Minister for what… pic.twitter.com/5vxyAFYWbb