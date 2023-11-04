İki bakanın görüntüleri olay oldu: 'Öpüşme krizi' tepkiyle karşılandı
AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u öpme girişimi, Almanya'da tepkiyle karşılandı.
AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u fotoğraf çekiminde karşılama girişi gündem oldu.
İki bakanın verdiği görüntü, Almanya'da tartışmalara neden oldu.
Grlic-Radman'ın, Baerbock'un elini tuttuğu ve onu öpmeye çalıştığı görüntülendi.
?? Croatian minister tried to kiss German Foreign Minister Annalena Baerbock at EU ministerial summit in Berlin - Bild— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2023
Baerbock instantly turned away and there was only cheek-to-cheek contact.
Gordan Grlic-Radman has already apologized to the German Foreign Minister for what… pic.twitter.com/5vxyAFYWbb
Baerbock'un dudaklarına uzanıyormuş gibi izlenim veren Grlic-Radman, Baerbock'un kafasını 180 derece döndürmesiyle şaşkınlık yaratan bir durumla karşılaştı.
Bild gazetesi olayı "öpüşme saldırısı" olarak nitelendirerek, Baerbock'un ortada, Grlic-Radman'ın ise solunda durduğu iki bakanın fotoğrafını yayınladı.
Alman Dışişleri Bakanı'nın yakın çevresi, gazeteye verdiği demeçte, bunun "birbirlerini hızlıca selamlamak için beceriksizce bir girişim olduğunu" söyledi.
Gazete, Grlich-Radman'ın daha sonra Baerbock'tan özür dilediğini yazdı.
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