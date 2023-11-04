İki bakanın görüntüleri olay oldu: 'Öpüşme krizi' tepkiyle karşılandı

AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u öpme girişimi, Almanya'da tepkiyle karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:47
İki bakanın görüntüleri olay oldu: 'Öpüşme krizi' tepkiyle karşılandı
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AB Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic-Radman'ın, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u fotoğraf çekiminde karşılama girişi gündem oldu. 

İki bakanın verdiği görüntü, Almanya'da tartışmalara neden oldu.

Grlic-Radman'ın, Baerbock'un elini tuttuğu ve onu öpmeye çalıştığı görüntülendi.

 

Baerbock'un dudaklarına uzanıyormuş gibi izlenim veren Grlic-Radman, Baerbock'un kafasını 180 derece döndürmesiyle şaşkınlık yaratan bir durumla karşılaştı.

Bild gazetesi olayı "öpüşme saldırısı" olarak nitelendirerek, Baerbock'un ortada, Grlic-Radman'ın ise solunda durduğu iki bakanın fotoğrafını yayınladı.

Alman Dışişleri Bakanı'nın yakın çevresi, gazeteye verdiği demeçte, bunun "birbirlerini hızlıca selamlamak için beceriksizce bir girişim olduğunu" söyledi. 

Gazete, Grlich-Radman'ın daha sonra Baerbock'tan özür dilediğini yazdı.


Hırvatistan Almanya

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