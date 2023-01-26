İki dünya savaşı, iki pandemi atlattı: Dünyanın en yaşlı insanı oldu
İki dünya savaşı, İspanya iç savaşı, 1918 İspanyol gribi pandemisi ve Covid-19'u yaşayan Maria Branyas Morera, 115 yaşında dünyanın en yaşlı insanı olarak kayda geçti.
ABD doğumlu İspanyol Maria Branyas Morera, 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon'un yaşamını yitirmesinin ardından 115 yaşında "Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını elde etti.
The Guardian’da yer alan habere göre, 4 Mart 1907'de doğan 115 yaşındaki Maria Branyas Morera, "bilinen en yaşlı insan" olarak Guinness Rekorlar Kitabına girdi.
İki dünya savaşı, iki pandemi atlatan Morera, uzun yaşamının sırrını, “Düzen, sakinlik, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla bağ, duygusal istikrar, endişesizlik, pişman olmamak, toksik insanlardan uzak durmak” olarak açıkladı.
Morera, “Aynı zamanda uzun yaşamın bir sırrı da şans. Şans ve iyi genler” dedi.
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