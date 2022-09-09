İki gemi çarpıştı biri battı
Danimarka açıklarında çarpışan iki gemiden biri battı
Danimarka'nın batı açıklarında Bahamalar bayraklı bir gemi ile çarpışan Hollanda bayraklı bir gemi battı.
Hollanda bayraklı "Helge" adlı gemi, sabah erken saatlerde Kuzey Denizi'ndeki Jutland Yarımadası'nın 37 kilometre açığında henüz belirlenemeyen nedenle Bahamalar bayraklı "Wild Cosmos" adlı gemi ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu 89 metre uzunluğundaki Helge adlı gemi battı.
Danimarka Donanması, batan gemiden denize atlayan 7 kişilik mürettebatı helikopterle kurtardı.
Kazada herhangi bir yaralanma olmadığı açıklandı.
Wild Cosmos adlı gemide ise ciddi hasar veya can kaybı olmadığı bildirildi.
Video Haberler
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı