İki haftada 30'a yakın çocuk kayboldu

Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:55

Güncelleme: 04.06.2023 - 14:55

Newburgh Heights Polis Şefi John Majoy, 2-16 Mayıs tarihlerinde en az 27 çocuğun kaybolduğunun bildirildiğini söyledi.

Cleveland Missing (Cleveland'ın Kayıpları) kuruluşunun yönetim kurulu başkanlığını da yürüten polis şefi, 12-17 yaş arası çocukların kaybolma vakalarının 2023'te "daha önce görülmemiş seviyelere" ulaştığı uyarısında bulundu.

Majoy, Fox News'e, "Kayıp kişi sayısında her zaman inişler ve çıkışlar vardır ancak bu yıl olağanüstü bir yıl gibi görünüyor" dedi.

Nedense 2023'te normalde gördüğümüzden çok daha fazlasını gördük ki bu kısmen endişe verici çünkü bu çocukların bazılarına ne olduğunu, insan ticareti kurbanı mı olduklarını, yoksa çete faaliyetlerine ya da uyuşturucuya mı karıştıklarını bilmiyoruz.

Polis şefine göre, vakaların çoğu muhtemelen evden kaçanlardı ancak Majoy, gençlerin "kuzu postuna bürünmüş kurtlar" olabilecek avcıların kurbanı olmasından da korkuyordu.

Mayıs ortası itibarıyla Cleveland'da toplam 56 aktif kayıp çocuk vakası bulunuyordu.

Kaybolma vakalarının çoğunun Amber Alert (Çocuk kaçırma olaylarında halkı bilgilendiren bir sistem -ed.n.) olmadığı sürece haberlere çıkmadığından yakınan Majoy, vakaların çözülmesinin zorlaştığını çünkü çoğu zaman kurbanların fotoğraflarının bulunmadığını sözlerine ekledi.

Independet Türkçe'de yer alan habere göre, Majoy, 33 yıllık kariyerinde hiç bu kadar yüksek sayıda çocuğun kaybolduğunu görmediğini de vurguladı.

Bu, hemen burnumuzun dibinde gerçekleşen sessiz bir suç.

Sorun şu ki, nerede bu çocuklar? Nereye gidiyorlar? Bir uyuşturucu evinde ya da fuhuşa sürüklenmiş olabilirler veya uyuşturucu kaçakçılığına ya da çetelere bulaşmış olabilirler.

Majoy, gençlerin çaresiz kaldıklarında koruma için araba çalma ve soygun gibi suçlara başlamalarına yol açan çetelere katıldıklarını, bedenlerini sattıklarını ya da uyuşturucu kullandıklarını sözlerine ekledi.

Cleveland ve Ohio'nun kuzeyindeki diğer bölgelerde artan kayıp vakalarıyla mücadele etmek amacıyla ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti mayısta "Sizi Bulacağız Operasyonu"nu başlattı.

The New York Post'un haberine göre, ABD Kolluk Kuvveti görevlisi Pete Elliott yaptığı açıklamada, "Kolluk Kuvveti Hizmeti federal, eyalet ve yerel düzeydeki kurumlara tehlike altındaki kayıp çocukların bulunması ve kurtarılmasında yardımcı olmaya kendini tamamen adamıştır" dedi.

Dedektifler kayıp çocukları bulmak için Cleveland, Toledo, Akron ve diğer çevre county'lerdeki (sözcük anlamı kontluk; ABD ve BK’de yer alan Türkiye’de karşılığı olmayan idari birim -ed.n.)vakaları tarayarak bazı çocukların yerlerini Kaliforniya ve Arizona uzak kadar yerlerde buldu.

Ülkemizdeki kayıp çocuklar salgınının bir spot ışığına, bizim odağımıza ihtiyacı var. Umarız bu gibi operasyonlar bu odağı keskinleştirir. Her çocuk büyümek için güvenli bir ortamı hak eder ve biz de Kuzey Ohio'daki çocuklar ve aileler için bunu sağlamaya yardımcı olmaya kararlıyız.

2022'de Ohio'da 15 binden fazla çocuğun kayıp olduğu bildirilmiş ve bunlardan 4'ü ölü bulunmuştu.

Eyalet Başsavcısı Dave Yost tarafından hazırlanan bir rapora göre, çocuklardan sadece 5'i bir yabancı tarafından kaçırılırken, 34'ü velayeti olmayan bir ebeveyn tarafından kaçırılmıştı.

Yetkililer çocukların yüzde 96'sını bulabildi ancak 615'i 2023 itibarıyla hâlâ kayıp.