Herbert Kitchener, patates ve balık kampanyasında yer aldı

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:18

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:41

İngiltere'nin DailyStar gazetesi, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan restoranlar için kampanya başlattı. Gazete, balık ve patates endüstrisini kurtarmak amacıyla paket servis severleri, restoranda yemek yemeye davet etti.

DailyStar'ın, Çanakkale Cephesi sırasında İngiltere Savaş Bakanlığı görevini üstlenen Lord Horatio Herbert Kitchener'i kullanması dikkat çekti.

Reklam kampanyasında, Kitchener'in, balık ve patates kampanyası olan "Your Chippy Wants you" (Restoran seni istiyor) ifadesinin yer aldığı görüldü. Kampanyanın değiştirilmemiş halinde ise Kitchener, İngiliz Ordusu için Çanakkale Cephesi'nde savaşacak askerleri çağırdığı "Britons Wants You" (İngiltere seni istiyor) ifadesi yer alıyordu.

1914 yılında basılan Kitchener posterinde, "İngiltere seni istiyor", "Ülkenin ordusuna katıl" ve "Tanrı kralı korusun" ifadeleri yer alırken propagandanın en bilinen hali, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki asker alım kampanyası için ABD ordusu tarafından kullanıldı.

Haberde ayrıca, İngiltere'deki, balık ve patates satan restoranların iki yıl içerisinde kapanabileceği belirtildi.