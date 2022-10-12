İki kere başbakanlık yapan en yaşlı başbakan yeniden seçime giriyor
Malezya’da daha önce iki kere başbakanlık yapan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed gelecek genel seçimde yeniden aday olacağını açıkladı.
Malezya'da gerçekleşmesi beklenen genel seçimlerde, Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de yarışacağını duyurdu.
Mahathir, 1981-2003 yılları arasında başbakanlık yapmış ve 2018 yılında en yaşlı hükümet başkanı ünvanını kazanmıştı.
The Guardian'ın aktardığı habere göre, Mahathir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başbakanın kim olacağına karar vermedik. Başbakan adayı ancak seçimi partimiz kazanırsa önemli" dedi.
"BAŞBAKANLIK İÇİN YARIŞIRIM"
Mahathir, başbakan adyalığı hakkında "Başbakanlığa aday olup olmayacağımı bilmiyorum, yeterince güçlü ve sağlıklıysam ve yarışmamı isterlerse, başbakanlık için yarışırım" açıklamasında bulundu.
Malezya'nın 4. Başbakanı Mahathir, (Birleşik Malay Ulusal Örgütü) UMNO'nun adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı.
Necip Rezak dönemindeki 1Malezya Kalkınma Berhad skandalı nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini geride bırakmayı başarmıştı.
97 yaşındaki lider, Pejuang adlı bir Malay hareketi başlatarak Malayların yoğunlukta olduğu bölgelerdeki 120 sandalyeyi kazanmak için gelecek seçimlere girmeyi planlıyor.
Mahathir'in partisi UMNO, Malezya'daki en eski sürekli ulusal siyasi parti olarak "Büyük Eski Partisi" olarak anılıyor. UMNO, 1957'de Malaya'nın bağımsızlığından 2018'deki yenilgisine kadar Malezya'nın ana iktidar partisi oldu.
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