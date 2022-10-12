Netflix oyuncusu İran'ı protesto etmek için soyundu

İranlı aktris Elnaaz Norouzi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ile başlayan protestolara soyunarak destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:16
Netflix oyuncusu İran'ı protesto etmek için soyundu
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İran’da, 16 Eylül’de Mahsa Amini’nin başörtüsünü “kurallara uygun” biçimde örtmediği iddiasıyla gözaltına alınıp darbedilerek öldürülmesiyle başlayan protestolara, İranlı oyuncudan destek geldi. 

Dünyanın her yerinden kadınlar farkındalık yaratmak için saçlarını keserken, Netflix oyuncusu Elnaz Norouzi soyundu.

Sosyal medyada yayınladığı videoda Norouzi, önce giydiği hicabını çıkardı daha sonra sadece iç çamaşırıyla kaldı.

Norouzi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun her kadın, ne zaman ve nerede isterse onu giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadının onu yargılamaya ya da başka türlü giyinmesini istemeye hakkı yoktur. Herkesin farklı görüşleri ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir. Demokrasi karar verme gücü demektir… Her Kadın kendi bedeni üzerinde karar verme gücüne sahip olmalıdır!" dedi.

Sacred Games dizisinde başrol oynayan Norouzi, iki milyon takipçisine "Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!" dedi.


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