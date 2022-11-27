İki kez piyango kazanan kadın hepsini kaybetti

27 Kasım 2022 Pazar, 10:47

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Evelyn Adams, 1985 yılında iki kez piyango tutturdu. Market çalışanı olan Evelyn Adams, birincisinde 3.9 milyon dolar ikramiye kazandı ve sadece dört ay sonra 1.4 milyon dolarlık bir ikramiye daha kazandı.

The Sun'da yer alan habere göre, ilk ikramiyeyi kazanma olasılığı 3,2 milyonda bir ve ikincisinin olasılığı 5,2 milyonda bir olan talihli kadın, kendini karavanda yaşarken buldu.

Evely Adams, toplamda kazandığı 5.3 milyon doları, kumar bağımlılığının yanı sıra aldığı bir dizi kötü iş kararı sayesinde tüm parasını kaybetti.

Ödül parasını yıllık 218 bin dolarlık ödemeler şeklinde alan Adams, kızı için bir üniversite fonu oluşturdu ancak akrabaları peşini bırakmadı.

Adams, "Piyangoyu kazanmak her zaman sanıldığı gibi bir şey değil. Amerikan rüyasını kazandım ama onu da kaybettim. Çok sert bir düşüş oldu. Buna dibe vurmak deniyor. Herkes paramı istiyordu. Herkes elini uzattı. İngilizce'de basit bir kelime olan 'hayır'ı hiç öğrenemedim. Keşke her şeyi yeniden yapma şansım olsaydı. Şimdi çok daha akıllıca davranırdım. Büyük bir kumarbazdım. Milyonlarca dolar değildi ama çok paraydı" dedi.

Adams ayrıca, "Hatalar yaptım, bazılarından pişmanım, bazılarından değilim. Ben de insanım. Artık geri dönemem, bu yüzden her seferinde bir adım atarak ilerliyorum" sözlerini ifadesine ekledi.