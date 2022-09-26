“Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebekeye operasyon: 29 kişiye gözaltı kararı
Türkiye’deki Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları “Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.
Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce Euro dolandıran şebeke çökertildi.
İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.
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