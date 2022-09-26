“Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebekeye operasyon: 29 kişiye gözaltı kararı

Türkiye’deki Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları “Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi.

İHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:11
“Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebekeye operasyon: 29 kişiye gözaltı kararı
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Türkiye’de yaşayan Alman turistleri ve ülkelerinde yaşayan Almanları telefonla arayıp “Piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek ‘tele tuzak’ kuran ve binlerce Euro dolandıran şebeke çökertildi.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda aranan 29 şüpheliden 28’i yakalandı.

 


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