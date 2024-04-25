Rusya'dan BMGK tepkisi: Tasarıyı veto etti

Rusya, uzayın barışçıl kullanımını sağlamak ve burada silahlanma yarışını engellemek için uzaya nükleer silahların ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin engellenmesini hedefleyen karar tasarısını veto etti.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 08:34
Rusya'dan BMGK tepkisi: Tasarıyı veto etti
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15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde ABD ve Japonya'nın sunduğu, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu, uzayın barışçıl kullanımına ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Rusya tarafından veto edilen tasarı, 13 "evet" ile 1 "çekimser" oy aldı. Çin çekimser oy kullandı. Rusya ve Çin'in oylama öncesinde tasarı için değişiklik teklifi yeterli oyu alamadığı için kabul edilmedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama öncesinde yaptığı açıklamada, karar tasarısı metninin "kısıtlı ve siyasi" içerikli olduğunu, tüm üyelerin görüşlerini yansıtmadığını savundu.

Uzaya hiçbir silahın yerleştirilmemesi gerektiğini belirten Nebenzia, bu yüzden değişiklik talep ettiklerini aktardı.

Oylama sonrasında ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştirme niyeti olmadığını açık bir şekilde beyan ettiğini anımsatarak, "O zaman bugün neden veto yetkisini kullandınız? Eğer kurallara uymak için karar tasarısını desteklemiyorsanız o zaman ne saklıyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Karar tasarısında üye ülkelerin uzay keşfini uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca gerçekleştirmesi çağrısında bulunulurken, üye ülkelerin uzayda silahlanma yarışını engellemek için barışçıl kullanıma katkı sağlamaları talep ediliyordu.

Üye ülkelerin Dış Uzay Antlaşması'na uyma yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilen karar tasarısında, ülkelerin nükleer ve kitle imha silahlarını uzaya yerleştirmemesi gerektiğinin altı çiziliyordu.


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